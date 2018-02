Líder do PMDB e ministro discutem volta de Rondeau nesta 3ª

O líder do PMDB, senador Valdir Raupp disse, em entrevista à imprensa, nesta segunda-feira,1, "que dentro da postura de diálogo, própria do partido", deverá reunir-se nesta terça-feira com o ministro das Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia. Em pauta, a"renomeação" de Silas Rondeau para o Ministério de Minas e Energia, . Além da recondução de Rondeau, que renunciou após suspeita de que ele teria recebido propina da construtora Gautama, pivô da Operação Navalha, da Polícia Federal, será discutida também a nova forma de lidar com a tramitação das medidas provisórias. O encontro ocorrerá durante reunião do Conselho Político,marcada para esta terça-feira,às 11 horas, em que será discutida a medida provisória que propõe a criação da TV Pública. Segundo Raupp, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria pedido ao ministro Mares Guia que, todas as vezes em que ele for mandar para o Congresso uma MP que possa causar algum tipo de polêmica, esta deve ser discutida exaustivamente. Raupp disse que outra questão relevante é a do ex-ministro Silas Rondeau, de Minas e Energia que, segundo ele, está "pendente há seis meses". O senador lembrou que o cargo era da cota PMDB e que é preciso saber se Rondeau vai ou não voltar para o ministério "para que não permaneça por mais tempo esse desequilíbrio entre o PMDB e os demais partidos da base aliada". Rebeldia no PMDB O líder do PMDB comentou ainda a reação da ala do PMDB que se rebelou na semana passada quando votou pela rejeição do PLV 377/07, proveniente da MP 377/07, que criava a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo. A rejeição da medida deixou sem cargo o então ministro Mangabeira Unger. "Um partido que faz parte de uma coalizão deve estar também no centro das decisões, com postos à altura de sua representatividade. O PMDB tem sido diminuído no somatório de forças da coalizão", disse o senador, que admitiu o esforço do governo para discutir uma solução para o Ministério de Minas e Energia. CPI das ONGs Raupp disse ainda que as denúncias da revista Veja contra a senadora Ideli Salvatti (PT-SC) acusando-a de suposto favorecimento à Federação dos Trabalhadores em Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina (Fetrag) é "um prenúncio do que irá ocorrer quando a CPI das ONGs for instalada". A comissão parlamentar de inquérito foi proposta para investigar irregularidades em Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), que receberam recursos do governo, entre 1999 e 2002.