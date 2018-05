Líder do PMDB do Senado defende que Casa dê prosseguimento a impeachment de Dilma

BRASÍLIA - O líder do PMDB do Senado, Eunício Oliveira (CE), afirmou na noite deste domingo, 17, que caberá aos senadores dar prosseguimento à decisão da Câmara sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff com “responsabilidade” e “sem açodamento”. O peemedebista – que era um dos peemedebistas mais próximos à Dilma – disse que o resultado da Câmara foi “significativo”.

“Os brasileiros esperam que paremos de desperdiçar oportunidades, que recuperemos a confiança para que a economia seja reconstruída. É hora de priorizar a unidade para que os brasileiros reencontrem a esperança, os trabalhadores recuperem seus empregos e os empresários tenham confiança para investir”, disse Eunício, que também é tesoureiro do PMDB, em comunicado à imprensa.

O líder peemedebista almoçou com o vice-presidente Michel Temer neste domingo e, nos bastidores, defende uma decisão dos senadores favorável a afastar Dilma. Em entrevista ao Estado há um mês, na véspera da convenção partidária, Eunício disse que Temer e o PMDB estavam “prontos” para assumir o governo se os fatos levarem a esse caminho.

Caberá ao Senado decidir em breve se afasta, por maioria simples, Dilma por 180 dias durante o julgamento. Temer assumiria o cargo logo após esse afastamento interino. Mais à frente, a presidente pode perder a Presidência se for condenada por ao menos 54 dos 81 senadores

Chance. Um dos principais aliados de Temer, o ex-ministro Moreira Franco (PMDB-RJ) também comentou a decisão da Câmara deste domingo. Segundo ele, a Casa deu ao Brasil "a chance real de mudar".

Em postagem em seu Twitter, o peemedebista também defendeu que é preciso "manter a mobilização nacional" para que o Senado Federal aprove a admissibilidade do impedimento e, assim, a presidente Dilma Rousseff seja afastada do cargo e Temer assuma.

"A Câmara dos Deputados ofereceu hoje ao país a chance real de mudar. Mudar a política econômica que gera inflação, que corta empregos, que leva os serviços públicos à falência, que corrói a renda dos brasileiros", afirmou Moreira Franco, que é presidente da Fundação Ulysses Guimarães, ligada ao PMDB.

"É preciso manter a mobilização nacional para que o Senado também ouça o clamor das ruas. Como bem dizia doutor Ulysses (Guimarães, fundador do PMDB), 'quando o Brasil quer, o Brasil muda'", emendou o peemedebista, que foi ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff.

Vídeo. Em vídeo divulgado no Youtube, a fundação presidida por Moreira Franco enalteceu os votos favoráveis ao impeachment de Dilma na Câmara. "O Brasil agradece aos homens e mulheres que ouviram as vozes das ruas, seguiram a Constituição e disseram sim", afirma texto divulgado no vídeo, com o hino nacional como música de fundo.