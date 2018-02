Líder do PMDB agradece Dilma por indicação de Ribeiro O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), divulgou nota pública de agradecimento à presidente Dilma Rousseff pela indicação do deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS) para o cargo de líder do governo no Congresso e pela prorrogação do prazo para o pagamento das emendas parlamentares ao Orçamento de 2009, conhecido como "restos a pagar".