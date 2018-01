Líder do PFL diz que nova regra pressiona aliança com PSDB O líder do PFL no senado, José Agripino Maia (RN) disse à Agência Estado, que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga que a aliança nacional entre partidos para a corrida presidencial seja, sob qualquer hipótese, replicada em todos estados, jogou uma pressão "inédita" sobre a coligação PFL/PSDB para as eleições presidenciais. Agripino, que participa, às 16 horas, de uma reunião com o ministro do TSE, Marco Aurélio de Mello, disse que, se a regra for mantida, da forma como foi exposta nesta terça-feira, o PSDB terá que mudar a postura relativa aos acordos locais com o PFL, para manter o partido na sua chapa. "A manutenção da chapa vai depender de uma série de coisas. Da interpretação real da decisão, que vamos saber logo mais, e também da postura do PSDB em relação às dificuldades enfrentadas em cada Estado", disse, lembrando que, até agora, as coligações estaduais só estão equacionadas em quatro estados. "Do jeito que está fica muito difícil", afirmou. Segundo Agripino, "a inquietação da bancada (do PFL) é monumental" e, neste momento, todos estão "preocupados em salvar seu mandato". "Do jeito que foi exposta (a regra), o PFL está obrigado a ser parceiro apenas do PSDB. É uma prisão que não temos direto de impor (aos integrantes do partido)", concluiu.