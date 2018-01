Líder do MST é preso em Pernambuco O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e líder do movimento em Pernambuco, Jaime Amorim, foi preso nesta segunda-feira, 21, quando saía do município de Itaquitinga, a 84 quilômetros do Recife. Ele estava com prisão preventiva decretada com base no processo que apura a depredação do consulado dos Estados Unidos, no bairro da Boa Vista, liderada por Amorim em um protesto contra o governo Bush, no dia 5 de novembro do ano passado. Pedras e tinta foram jogados no prédio e o policial militar Almir José de Barros foi atingido com uma lixeira. De acordo com o juiz Joaquim Pereira Lafayete Neto, houve desobediência a ordem policial, deterioração da coisa alheia e incitação ao crime. Lafayete alegou ainda que Amorim tem antecedentes e não tem endereço fixo. "O Juiz não diz a verdade quando diz que Jaime não tem endereço fixo", complementou Edílson Barbosa, integrante do movimento. Advogados, políticos ligados à questão agrária e movimentos de direitos humanos se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça, Fausto Freitas, no final da tarde, e entraram com pedido de Habeas Corpus. Amorim foi preso logo depois de participar do sepultamento de Josias Barros Ferreira, de 28 anos, uma das principais lideranças do MST no Estado. Deixava a cidade para se dirigir a Vitória de Santo Antão, na região metropolitana, para o enterro de outro dirigente do MST, Samuel Matias Barbosa, de 34 anos. Os dois foram assassinados a tiros, na quinta-feira, no acampamento Alto da Balança, por integrantes do acampamento, dissidentes, que queriam tirar a bandeira do movimento do acampamento.