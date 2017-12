Líder do MST é atingido por tiro disparado por PM O líder regional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Jaime Amorim, e um assentado da Comissão Pastoral da Terra (CPT) foram atingidos de raspão por tiros disparados por policiais militares no encerramento da marcha de abertura do II Fórum Social Brasileiro, no início da noite desta quinta-feira, na praça do Carmo, centro do Recife. Um cinegrafista da TV Mangue, alternativo, foi espancado pelos PMs e pelo menos um policial foi espancado pelos sem-terra. De acordo com Amorim, que se encontrava num carro de som discursando, três policiais militares entraram de moto no ato, provocando tumulto. Ele afirmou ter descido e quando tudo parecia resolvido, um dos policiais resolveu atirar. "Foram quatro ou cinco tiros", afirmou. Um acertou o seu polegar direito e outro o cotovelo esquerdo de Fábio dos Santos Pereira, 24 anos, ligado à CPT. Os três prestaram queixa na delegacia de Santo Amaro.] As primeiras informações da assessoria da Polícia Militar davam conta que policiais que faziam a segurança da marcha teriam identificado um integrante de galera de marginais e foi tentar prendê-lo. Amorim, que estava em cima de um trio elétrico, desceu pensando que a polícia se confrontava com os sem-terra. Um soldado, que estava numa moto, foi derrubado e o capitão Dímerson foi tentar esclarecer o que ocorria e foi espancado. O tumulto foi generalizado. "Tudo indica que houve um mal-entendido por parte dos sem-terra", afirmou o assessor de imprensa da PM, coronel Vespasiano. "Na verdade, a PM estava fazendo a segurança do MST e de todos os integrantes da marcha". A promessa dos organizadores do FSB era a de que não haveria conotação política, mas bandeiras do PT e do PC do B eram majoritárias, ao lado do PSB. "A eleição de Alckmin (Geraldo Alckmin, pré-candidato a presidente pelo PSDB com apoio do PFL) é um retrocesso para o Brasil", afirmou o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Gilson Reis.