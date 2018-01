Líder do MLST será levado para Polícia Federal O líder do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) Bruno Maranhão foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e depois para a para a Polícia Federal, segundo a assessoria de imprensa da Câmara. Ele deve ser submetido a exame de corpo de delito. Além de Bruno Maranhão, prestaram depoimento na Polícia Legislativa da Câmara sete homens e uma mulher identificados pelos policiais como líderes do movimento. Ele lideraram a depredação da Câmara na tarde de hoje, onde 26 pessoas ficaram feridas. Presos depois de deixaram a Câmara, 545 manifestantes foram levados ao ginásio Nilson Nelson, onde, de acordo com a assessoria, já está sendo instalada uma estrutura de computadores para a tomada de depoimentos. Logo após a depredação, a Polícia Legislativa teve acesso a imagens da TV Câmara e do circuito interno da Casa que permitiram a identificação dos participantes. São três horas de imagens. Entre essas pessoas, segundo a assessoria, estava o suspeito de agredir com um galho de árvore o coordenador de Apoio Logístico do Departamento de Polícia Legislativa, Normando Fernandes, que está internado com afundamento craniano frontal e edema cerebral. Segundo um dos coordenadores do MLST, Marcos Praxedes, os manifestantes foram ao Congresso Nacional apresentar uma pauta de reivindicações e foram barrados pelos seguranças. Ele afirma que a violência partiu dos guardas.