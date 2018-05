Líder do governo quer apoio de Serra, Aécio e Kassab à CSS

O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), disse nesta quinta-feira, 3, que procurará os governadores de São Paulo, José Serra (PSDB), e de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), além do prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), para pedir apoio à proposta de criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS), que substituiria a extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Veja Também

Temporão faz campanha para recriar a CPMF

Nova CPMF é tema de reunião de Lula com aliados no Congresso

"Quero saber se eles estão dispostos a viabilizar mais R$ 12 bilhões para a Saúde. Não será uma guerra entre governo e oposição. Ou será um pacto, ou não será", afirmou Fontana. Ele deu a entrevista ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde participou da reunião dos dirigentes partidários integrantes do Conselho Político com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.