Para líder do governo na Câmara, Planalto conseguirá barrar 'golpe'

BRASÍLIA - O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta segunda-feira, 7, após reunião dos líderes, que a avaliação unânime é que o ambiente político no País é "muito favorável à desconstrução da tese do impedimento". "Estou confiante que vamos dar conta dessa tarefa gigantesca", disse, ressaltando que o governo "vai conseguir interditar o golpe."

Segundo o petista, o governo está otimista e focado em sair da agenda negativa e colocar o País para funcionar. "Vamos desconstituir jurídica e politicamente a tese do impedimento", disse. "Temos condições de brecar (o impeachment) e vamos ter que colocar o País para funcionar", completou.

Guimarães lembrou que os partidos terão até as 18 horas para entregar as listas com os nomes que farão parte da Comissão Especial que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em meio a uma disputa acirrada entre os deputados pela indicação de seus líderes, a Câmara dos Deputados votará hoje a criação do colegiado. Devido à grande demanda de parlamentares e aos cálculos que as bancadas ainda fazem para compor os 65 titulares da comissão, o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), decidiu prorrogar o prazo final para a apresentação dos nomes de 14h para as 18h.

Segundo Guimarães, assim que a Comissão estiver formada, o governo vai iniciar e intensificar o processo de diálogo para tentar definir o quanto antes a presidência do colegiado.

Impasse. Apesar do otimismo de Guimarães, a sensação dos líderes ouvidos pelas reportagem é de que o governo ainda não tem uma estratégia definida para enfrentar o impeachment. O ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, que coordenou a reunião, tentou listar os nomes da base que integrarão a Comissão Especial na Câmara mas, como o líder do PMDB, Leonardo Picciani (RJ), não abriu sua lista, outros líderes também optaram por fazer suspense.

Sem saber quem serão os integrantes, o governo passou a sensação de estar "pisando em ovos", em relação a quem ocupará presidência e relatoria da Comissão. Nenhum partido demonstrou interesse em ocupar os cargos.

Uma nova reunião da base deve acontecer ainda nesta noite, assim que acabar a sessão para eleição a Comissão.