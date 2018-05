Líder do governo na Câmara diz contar com mais de 200 votos contra o impeachment

BRASÍLIA - O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse ao Broadcast Político, serviço de notícias da Agência Estado, que os aliados trabalham com uma margem de 200 a 216 votos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Não tem erro de ter menos de 200 votos", afirmou.

Guimarães passou toda a manhã e voltará à tarde ao Palácio do Planalto para participar das negociações em torno da conquista de votos. O petista acredita que, mais importante do que fechar acordo com os líderes partidários, é buscar o voto de cada deputado nesta reta final. "Voto é um a um", resumiu.

O deputado admite que a debandada do PP ontem causou impacto nos ânimos dos governistas, mas hoje acredita que o anúncio do partido não muda os votos de quem já votaria contra o afastamento. "Deu uma baqueada, mas não altera nada", declarou.