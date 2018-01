Líder do governo na Câmara defende Bolsa Família O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou hoje que o Bolsa Família é positivo, mesmo se os recursos forem usados pelos beneficiários para a compra de cachaça. Questionado sobre as afirmações da oposição de que o anúncio do reajuste do benefício tem o objetivo de esconder más notícias, Vaccarezza defendeu o programa.