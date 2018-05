Líder do governo insiste na urgência para votar pré-sal O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), insistiu hoje na manutenção do regime de urgência para a votação dos projetos que criam o marco regulatório para a exploração de petróleo na camada do pré-sal. "Queremos a votação com urgência para constituir um marco regulatório que dê segurança ao mercado. O governo está absolutamente convencido de que a urgência é positiva", afirmou Fontana, após a reunião do Colégio de Líderes com o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP).