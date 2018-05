Líder do DEM-SP, Apolinário anuncia hoje apoio a Mercadante

SÃO PAULO - O líder do DEM na Câmara Municipal de São Paulo, vereador Carlos Apolinário, disse a dirigentes do PT paulista que oficializará na tarde desta segunda-feira, 14, o apoio a candidatura do senador Aloizio Mercadante (PT) ao governo do Estado. É a segunda liderança regional com representatividade política no DEM a anunciar apoio ao petista. O primeiro foi vereador Milton Leite.

O ato, marcado para as 16 horas, contará com a presença de membros da direção do PT e do pré-candidato, Aloizio Mercadante.

A dissidência do DEM à candidatura do tucano Geraldo Alckmin é explicada por conta da eleição municipal de 2008, quando ele disputou a Prefeitura com Gilberto Kassab (DEM) e foi derrotado.