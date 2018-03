Líder do DEM pede nova investigação sobre Valério

Marcos Valério foi apontado pelo Ministério Público como operador do esquema do mensalão, como ficou conhecido a prática alimentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de pagar propina a parlamentares em troca do apoio político no Congresso.

No entender do líder democrata, "tudo indica que o governo federal continua beneficiando o operador do chamado mensalão do PT". "O que, por si só, justifica a sempre cuidadosa atuação do Ministério Público federal e da Polícia Federal, a fim de investigar a práticas de ilícitos por parte não apenas de Marcos Valério de Souza, como também dos agentes públicos envolvidos", alegou.

O líder se baseou em reportagem do jornal O Globo, segundo a qual Marcos Valério obteve contratos no valor de R$ 52 milhões para empresas de seu interesse com os Ministérios do Turismo, do Esporte, de Minas e Energia e da Saúde e ainda com a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.