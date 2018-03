Líder do DEM no DF questiona regras para eleição A líder do DEM na Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Eliana Pedrosa, questionou hoje o ato publicado no Diário Oficial da Casa que regulamenta a eleição indireta que escolherá o novo governador do Distrito Federal. Eliana Pedrosa questiona o fato de o ato ter sido publicado apenas com a assinatura de quatro membros da Mesa Diretora, enquanto, na avaliação dela, todos os demais deputados distritais deveriam ter participado do debate.