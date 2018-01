Líder do DEM não vê problema em coligação de PSDB e PSD O líder do DEM, senador Demóstenes Torres (GO), disse hoje que não vê "problema" na coligação do PSDB com o PSD na eleição a prefeito de São Paulo, mesmo tendo seu partido de abrir mão da indicação do vice-candidato na chapa dos tucanos, vaga que agora será preenchida por um nome escolhido pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD).