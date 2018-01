Líder do DEM diz que Orçamento de 2016 consagra quadro de 'desastre econômico'

O líder do DEM na Câmara dos Deputados, Mendonça Filho (PE), disse nesta segunda-feira, 31, que o Orçamento com déficit em 2016 é a "consagração de um quadro de desastre econômico" e da "irresponsabilidade fiscal" do governo.

"A definição do Orçamento com déficit para 2016 para mim significa a consagração de um quadro de desastre econômico, da irresponsabilidade fiscal que foi praticada com fins eleitorais que hoje produz uma situação extremamente grave do ponto de vista de desequilíbrio nas contas públicas", comentou. O quadro ruim, avalia o parlamentar, já é percebido pela população por meio da inflação "fora de controle", aumento do desemprego e recessão.

Líder de um partido de oposição, Mendonça vislumbra a perda do grau de investimento do País num futuro próximo. "Sinaliza claramente que o Brasil tem cada vez mais próximo uma situação econômica que significará a perda do grau de investimento com gravíssimas consequências para a economia brasileira: perda de crédito e redução de investimento interno. Isso vai comprometer ainda mais o nível de investimento e de geração de emprego", comentou.