Líder do DEM critica Kassab por registro do PSD O líder do DEM na Câmara, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA), acusou o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, de "criar um factoide" ao comemorar o registro do PSD em dez Estados. Com isso, o partido cumpriu um dos requisitos para ser reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE): ter diretórios legalizados em um terço dos 27 Estados. Falta o reconhecimento das 490 mil assinaturas de eleitores para completar as exigências legais.