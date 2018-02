Líder do DEM agora apoia projeto de reajuste no STF A votação do projeto que aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um aliado na Câmara. O líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO), mudou de posição e agora anunciou que pedirá urgência para o projeto. Nas reuniões do colégio de líderes, Caiado sempre impediu a entrada do projeto na pauta. A aprovação do projeto que reajusta os salários do Supremo e, na esteira dele, o que aumenta o salário do procurador-geral da República, vai elevar os gastos públicos em pelo menos R$ 156.280.760 por ano.