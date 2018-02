Líder diz que PPS está 'órfão' com morte de Campos Líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, classificou nesta quarta-feira, 13, de "trágica e triste" a notícia da morte do candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos. Ele destacou que a morte aconteceu num momento em que Campos começava a apresentar sua plataforma para o Brasil. "É o sonho de o Brasil mudar para algo novo", afirmou.