Líder diz que DEM manterá obstrução na Câmara O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE), afirmou que seu partido manterá a obstrução dos trabalhos na Casa para que o Legislativo não perca o foco da necessidade de instalação de uma CPI para investigar as denúncias sobre a Petrobras. Mendonça Filho criticou a estratégia governista de tentar ampliar o foco da comissão, incluindo os casos do metrô em São Paulo e do porto de Suape (PE), e reafirmou a intenção de entrar nos próximos dias com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para conseguir a abertura da investigação específica sobre a estatal.