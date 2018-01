Líder de invasão na Câmara é preso Policiais da Câmara dos Deputados prenderam o principal líder do chamado Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), Bruno Maranhão, que passou mal e caiu no chão, em frente ao prédio do Congresso. Cerca de 300 manifestantes do MLST invadiram e depredaram a Casa. Maranhão foi abordado por oito policiais da Câmara que lhe deram ordem para acompanhá-los. Ele se negou a obedecer e foi agarrado por um dos agentes, que o dominou com uma "gravata". Os policiais começaram, então, a carregar Maranhão até um veículo do serviço de segurança. Foi quando Maranhão começou a passar mal e caiu no chão. Os policiais chamaram uma ambulância. Minutos antes, o líder do MLST, depois de ouvir do presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), que mandara prender todos os líderes da manifestação, tomou a iniciativa de convocar os 300 que ocupavam o Salão Verde a deixarem o prédio do Congresso. Expulsão O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia, defendeu a abertura de processo de expulsão de Bruno Maranhão do Partido dos Trabalhadores. "O partido tem que fazer imediatamente uma representação ao conselho de ética para verificar se houve a participação de alguns de seus integrantes nesses atos. Prejudicaram enormemente o governo. Não temos de ter solidariedade com erros e ações levianas como essa", disse Chinaglia. Enquanto os funcionários limpam as instalações da Câmara repletos de s estilhaços de vidro, papéis picados e lama, o plenário iniciou a ordem do dia com a retomada da votação da medida provisória que define o novo valor do salário mínimo.