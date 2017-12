Líder da minoria classifica discurso de Lula como "vazio" O líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Carlos Aleluia (PFL-BA), foi um dos poucos parlamentares oposicionistas a participar da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aleluia fez duras críticas ao presidente e afirmou que a oposição não apareceu na cerimônia prevendo um pronunciando "medíocre". "O que o Lula falou deixou claro que o governo antigo acabou e que o novo não foi capaz de começar. Foi um discurso vazio. Ele acerta no diagnóstico, mas é incapaz de apresentar proposta", disse. De acordo com Aleluia, o presidente mentiu quando criticou a oposição em relação ao principal programa social, o Bolsa-Família. "A oposição nunca foi contra o Bolsa-Família, mas sim contra um governo populista. Ele mostrou que o próximo mandato seguirá a mesma linha", afirmou. A oposição ignorou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas três parlamentares da oposição acompanharam o presidente na chegada ao Congresso Nacional para a cerimônia de posse: os senadores Romeu Tuma (PFL-SP) e Edson Lobão (PFL-MA) e o deputado Federal Romeu Tuma Junior (PFL-SP), além de Aleluia no plenário. O líder da minoria negou ter havido acordo entre os oposicionistas para uma ausência em massa na cerimônia de posse. Nenhum deputado ou senador do PSDB acompanhou o ato.