Líder da invasão é dirigente do PT O Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) foi criado oficialmente em 1997, durante um congresso que reuniu quase 600 militantes em Brasília, a maioria deles dissidentes do Movimento dos Sem-Terra (MST). O líder do movimento é Bruno Maranhão, integrante da Executiva do PT, onde ocupa o cargo de secretário de Movimentos Populares. Filho de família de usineiros pernambucanos, Maranhão estudou Engenharia, mas não exerceu a profissão: ainda estudante, alinhou-se à resistência armada contra a ditadura, nos anos 60. Passou pelo clandestino PCB e pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). Ele também participou de ações armadas e, com o AI-5, caiu na clandestinidade, sendo obrigado a morar nos chamados ?aparelhos?. Acabou exilado no Chile e, depois, na França. Maranhão só retornou ao País em 1979, com a anistia, e ajudou a fundar o PT, em 1980. Presidiu o PT de Pernambuco de 1983 a 1985. Maranhão foi um dos idealizadores do congresso que deu origem ao MLST, no ano de 1997, em Brasília. No início o movimento atuava apenas no Nordeste, especialmente Pernambuco, Estado de origem de seu líder máximo, Bruno Maranhão. Mas hoje, de acordo com informações da coordenação nacional, a organização tem força em 7 Estados - Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Minas, Tocantins, Goiás e São Paulo. Em expansão ?Neste momento estamos expandindo nossas ações no Paraná?, disse Alfredo dos Santos, da coordenação nacional. De acordo com outro integrante do grupo de 16 coordenadores, Antonio Arruti, o movimento mobiliza um conjunto de 45 mil famílias. Cerca de 35 mil já estariam assentadas. Apesar de adotar um discurso mais radical, com tonalidade revolucionária, a prática do MLST é semelhante à do MST. Seus militantes invadem propriedades rurais, ocupam edifícios públicos, interditam rodovias e liberam pedágios nas áreas onde atuam. Em vários momentos as duas organizações se unem para ações conjuntas. ?Mas são apenas ações pontuais?, ressalvou a assessoria de imprensa do MST, procurando firmar linha divisória entre as duas organizações. Por ser menos visível, o MLST recorre a ações espetaculares e provocativas, como a invasão repetida de uma mesma propriedade, como fizeram em 2000 na Fazenda Parque Douradinho, no Triângulo Mineiro - uma das áreas do País onde o movimento é mais atuante. Numa das ações executadas naquela propriedade, incendiaram um carro da polícia. No ano passado, ocuparam o edifício do Ministério da Fazenda, para protestar contra a política econômica. A maior fase de crescimento do MLST ocorreu após a chegada de Lula ao governo. Seus líderes aproveitaram a ocasião para arregimentar mais gente na periferia das cidades, usando o argumento de que Lula intensificaria a reforma agrária. Distante da realidade Apesar das críticas à política econômica, o MLST, assim como MST, dialoga com as autoridades ligadas à reforma agrária. Em 2002, ao investigar a organização, para uma tese de mestrado apresentada na USP, o pesquisador Marco Antonio Metidieri observou que o MLST tem uma estrutura mais verticalizada que a do MST. Ainda segundo o pesquisador, o discurso de seus líderes é distante da realidade das pessoas que pretendem representar. Disse que se trata de ?uma matriz discursiva provinda dos partidos de esquerda das décadas de 60 e 70?, que ?em nada se aproxima dos problemas imediatos dos trabalhadores rurais sem-terra?.