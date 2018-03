Líder confirma esforço da Câmara para votar royalties

Segundo ele, não há consenso sobre nenhum dos projetos, mas no caso dos royalties, a oposição defende que 75% dos recursos sejam destinados para a educação e 25% para a saúde. "O projeto dos royalties vai entrar com certeza (na pauta de votação), mas com modificação, avisou o tucano.

O novo texto do FPE também divide os parlamentares. Segundo Leitão, o projeto causa desequilíbrio nos Estados e prejudicaria 17 Estados. "Quando mexe com a questão de repasses, fica difícil se chegar a um consenso", afirmou.

Na reunião do Colégio de Líderes, que ocorre neste momento, também foi apresentado o texto final de um projeto para reforma eleitoral. De acordo com o tucano, a proposta pode ser lida em plenário ainda hoje, mas não há ainda perspectiva de votação da matéria.