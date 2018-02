Líder anuncia obstrução para manter Virgílio na CPI das ONGs

O líder da minoria no Congresso, deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), anunciou que vai obstruir a sessão conjunta da Câmara e do Senado (sessão do Congresso) marcada para as 12h desta terça-feira, 9. O deputado afirmou que não aceitará nenhuma votação na sessão do Congresso enquanto o governo insistir em destituir o senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), líder tucano do Senado, do cargo de relator da CPI das ONGs e não instalar a CPI da Petrobras.

"Sem entrar no mérito das propostas (projetos da pauta), vamos preliminarmente obstruir as votações", afirmou Leite. Na pauta da sessão desta terça constam sete projetos de crédito especial. Um deles destina R$ 6 bilhões para o programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida". Outro prevê R$ 492 milhões para a Secretaria Especial de Portos destinados à execução de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).