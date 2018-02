Licitação será decidida por sorteio da Federal no RS

As propostas apresentadas em 2008 terminaram empatadas entre duas concorrentes, a Stadtbus e a Transcal, que levaram a disputa à Justiça. Nesta semana, por acordo entre o Executivo e as empresas, a decisão foi transferida para os números.

Na próxima segunda-feira, em sorteio público, serão entregues cinco números da sequência 0 (zero) a 9 (nove) para uma empresa e cinco para outra. Na quarta-feira, quem estiver de posse do último número do primeiro prêmio da Loteria Federal será declarado vencedor. Os processos existentes na Justiça será retirados.