Licitação de caças entra na fase final Os três grupos internacionais selecionados pela Aeronáutica para a fase final da escolha do novo caça de múltiplo emprego da Força Aérea, entregaram suas propostas ontem, em Brasília. O custo estimado para a aquisição de 36 aviões é de US$ 2,2 bilhões a US$ 2,5 bilhões. A decisão será anunciada em julho, segundo o brigadeiro Juniti Saito, comandante da Aeronáutica. Concorrem fornecedores dos EUA, ( Boeing Company, com o F-18E/F), França (Dassault Aviation, com o Rafale-C) e Suécia (com o Gripen NG). 75% é o índice de transparência do País nos gastos públicos, à frente da Alemanha (64%), segundo o instituto americano IBP