Licença única de mídia terá debate, diz Bernardo O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, confirmou ontem que há estudos do governo para a criação de licença única para as diversas mídias, como revelou o jornal O Estado de S. Paulo. Bernardo considerou que a informação do jornal, pela síntese da manchete, sugeriu a muitos que o assunto está decidido pelo governo, o que criou um impacto desproporcional ao estágio do debate.