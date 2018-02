Licença de Renan não prejudica processo, diz relator

O senador Jefferson Peres (PDT-AM) relator da terceira representação contra Renan Calheiros (PMDB-AL) disse nesta terça-feira, 23, que a licença de dez dias do senador por motivos de saúde não prejudica o andamento do processo. "A não ser que ele prorrogue [a licença] e alegue motivos (graves) de saúde" . Veja também: Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan Senado decide suspender sexta representação contra Renan Nesta quarta, termina o prazo para que Renan apresente sua defesa ao relator. Ele é acusado de ter usado laranjas para comprar veículos de comunicação em Alagoas, em sociedade com o usineiro João Lyra. Peres disse que o prazo está mantido e confirmou que pretende apresentar seu relatório até o dia 15 de novembro. O relator disse que depois de receber a defesa de Renan irá convocar João Lyra para depor. O usineiro já informou que não aceita participar de reunião do Conselho de Ética. "Resta saber se ele aceitaria um encontro reservado". Caso suspenso A Mesa Diretora do Senado decidiu nesta terça-feira, 23, suspender temporariamente a análise da sexta representação contra o presidente licenciado do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), até que o Conselho de Ética examine as outras representações em tramitação. Nesta sexta representação, Renan Calheiros é acusado de ter apresentado proposta de emenda ao Orçamento Geral da União para favorecer empresa fantasma cujo titular seria um ex-assessor de seu gabinete, conforme denúncia feita pelo Estado. Pela emenda, a empresa fantasma teria sede em Murici, Alagoas, e as obras seriam executadas em convênio com a Funasa. Na votação do caso, três senadores foram favoráveis à suspensão (Cesar Borges, Tião Viana e Magno Malta), dois foram favoráveis ao arquivamento da representação (Papaléo Paes e Efraim Moraes) e outros dois se posicionaram a favor do encaminhamento da representação ao Conselho de Ética (Gerson Camata e Álvaro Dias). "Essas representações estão se transformando em rotina e são baseadas em notícias de jornais", afirmou Cesar Borges. Segundo Cesar Borges, não adianta encaminhar representações uma vez que o Conselho de Ética já está com um grande número de processos em tramitação.