Liberdade de informar piora no continente

Enquanto o representante do Brasil, Paulo de Tarso Nogueira, do jornal O Estado de S. Paulo, menciona que a mudança de governo "atenuou alguns pontos de tensão entre a alta administração federal e a imprensa", os informes de Argentina, Equador, Colômbia, Paraguai e Venezuela, entre outros, falam de disputas crescentes.

Nesse cenário, nem o governo Obama escapou. Como relatou à reportagem um dos diretores da SIP, Ricardo Trotti, "o texto americano destaca dois sérios desafios vividos pela imprensa americana: a falta de abertura do governo para divulgar informações relevantes e as tentativas de criminalização do WikiLeaks". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.