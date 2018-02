Liberados mais dados sigilosos sobre o caso Siemens

Em maio deste ano, a alemã Siemens procurou o Cade para apontar irregularidades em licitações. O governador Geraldo Alckmin (PSDB), em cuja gestão o esquema teria atuado, determinou que a Corregedoria do Estado entrasse no caso.

Em agosto, a Justiça já havia liberado parte dos papéis da investigação do Cade para o governo paulista. Agora, a nova decisão determina que tudo seja compartilhado. Segundo o Cade, parte do material ainda estava em processo de triagem.

A expectativa do governo paulista é ter acesso ao material no fim de novembro, depois que o órgão federal terminar de compilar e analisar as informações.

Essa decisão motivou uma ligação do presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho, para o corregedor-geral do Estado, Gustavo Ungaro. Os dois se reuniram em Brasília na semana passada, quando selaram "armistício" e combinaram a logística da transferência de dados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No auge do caso Siemens, o governo paulista acusou o Cade de fazer um vazamento seletivo para a imprensa para prejudicar o PSDB. Ontem, 25, a reportagem revelou que Carvalho omitiu em seu currículo ter trabalhado para o deputado estadual Simão Pedro (PT), um dos principais denunciantes do cartel dos trens. Tucanos dizem que o fato reforça a ação política do Cade.

O corregedor-geral do Estado minimizou as ligações políticas do colega que comanda o órgão federal. "O problema, segundo li no jornal, estaria na omissão dessa informação. A formação partidária e a militância política de quem está no poder executivo ou legislativo não é um impedimento. O que não pode é confundir os papéis", afirmou Ungaro, ele mesmo filiado ao PSDB e um dos fundadores da Juventude Tucana.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.