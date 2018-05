Liberado crédito para agricultura familiar O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou o retorno de 174 municípios do Estado à condição de adimplentes do Pronaf. A medida vai garantir aos pequenos agricultores acesso a crédito dos bancos oficiais. Esses 174 municípios estavam com crédito suspenso, pois o índice de inadimplência tinha chegado a 15%.