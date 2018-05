Liberação de emenda de vereadores cresce 677% em SP Em ano eleitoral, os recursos liberados pela Prefeitura de São Paulo para atender emendas dos vereadores ao orçamento aumentaram 677%, totalizando R$ 30,3 milhões. O valor empenhado é 7 vezes maior do que no ano passado, quando as emendas de vereadores somaram R$ 3,9 milhões. Em 2006, os vereadores dispuseram de R$ 5,5 mi, de acordo com o Sistema de Execução Orçamentária do Município. Se comparado ao daquele ano, o valor de 2008 subiu 451%. Neste ano o número de emendas atendidas foi recorde em comparação com os anteriores. A evolução foi de 33 emendas em 2006 para 35 no ano seguinte e 58 até o final de agosto de 2008. O momento da liberação dos recursos também mudou. Nos anos anteriores, a destinação dos valores foi maior na parte final do ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.