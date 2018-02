Lewandowski vota a favor dos embargos infringentes O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, votou, nesta quinta-feira, 12, pelo acolhimentos dos embargos infringentes, que podem levar a um novo julgamento de 12 dos 25 condenados no processo do mensalão. "Tenho como indiscutivelmente cabíveis os embargos infringentes", disse, ao encerrar seu voto. O placar fica 5x3 pelo acolhimento. Ministro Gilmar Mendes inicia seu voto.