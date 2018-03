Lewandowski presidirá STF durante férias de Barbosa

De acordo com a Agência Brasil, Barbosa deve anunciar na volta do recesso do STF que os 26 recursos do processo do mensalão estão prontos para julgamento. A análise dos recursos deve ocorrer a partir da segunda quinzena de agosto e a nova rodada de julgamentos dever durar ao menos um mês.

É comum no STF que o presidente e o vice-presidente da Corte se revezem no plantão durante o recesso. O semestre forense no STF foi finalizado na manhã do dia 1º de julho, mas durante o recesso Barbosa deferiu liminar para suspender os efeitos da Emenda Constitucional 73/2013, que criava quatro novos Tribunais Regionais Federais (TRFs). Barbosa teve agenda oficial na Corte até a última sexta-feira, quando se encontrou com a presidente Dilma Rousseff.