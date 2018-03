Lewandowski pede prioridade no julgamento de ficha suja O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, esteve hoje em Alagoas, acompanhado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Estácio Luiz Gama de Lima. Lewandowski disse que ficou surpreso com a grande quantidade de ações de impugnação de candidaturas em Alagoas. "São mais de 300 ações, mas o presidente do TRE me tranquilizou dizendo que a maioria é por falta de apresentação de documentos. Mesmo assim, eu disse ao desembargador Estácio Gama que priorize o julgamento das ações de impugnação com base na lei do Ficha Limpa", acrescentou.