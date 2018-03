Lewandowski nega liberdade a executivos da Andrade Gutierrez

BRASÍLIA - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, negou nesta quinta-feira, 14, o pedido de liberdade dos executivos da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo e Elton Negrão. Ambos estão presos no Paraná por envolvimento com o esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato.

O ministro levou em consideração o parecer da Procuradoria-Geral da República que salienta haver possibilidade de os dois voltarem a cometer crimes, "colocando em risco a ordem pública". O pedido, encaminhado ao plantão do Supremo, questionava o pedido mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão é assinada por Lewandowski porque cabe a ele, durante o recesso do Judiciário, decidir sobre questões urgentes. Teori Zavascki, ministro relator da Lava Jato na Corte, volta de férias em fevereiro.