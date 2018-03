Lewandowski não comenta repasse do FPE a Estados

O governo, no entanto, fez a defesa de sua decisão. E sustentou que a manutenção dos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE) na própria Constituição. O artigo 160 do texto veda a "retenção ou qualquer restrição à entrega" dos recursos fiscais do fundo.

De acordo com uma fonte do alto escalão do governo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se a União pode ou não manter os repasses. Em tese, o STF deve conhecer a Constituição, afirmou o funcionário do governo.

Alguns ministros do Supremo chegaram a sugerir que o repasse dos recursos poderia ser considerado crime de responsabilidade, mas o governo refuta essa possibilidade. Ninguém pode ser criminalizado por cumprir a Constituição. Se o Congresso não seguiu o prazo do Supremo, este é um problema dos dois Poderes. À União cabe manter os Estados respirando", afirmou ainda o servidor do Executivo.