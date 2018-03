Lewandowski: Ficha Limpa pode intensificar cassações O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, disse nesta quarta-feira que a Lei da Ficha Limpa pode "intensificar" os casos de políticos que têm o mandato cassado após as eleições. "Muitas vezes, existem candidaturas que estão sub judice e, mesmo depois das eleições, o mandato é cassado. Isso é absolutamente normal, e esse fenômeno pode ser, de certa maneira, intensificado pela Lei da Ficha Limpa", comentou Lewandowski, após cerimônia da 4ª Cúpula Brasil - União Europeia, no Palácio do Itamaraty.