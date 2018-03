Lewandowski: fala de Lula será julgada se chegar ao TSE O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, disse na tarde desta quarta-feira que o tribunal "não age, reage". A afirmação foi feita em resposta a questionamento sobre as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Lula, que ontem citou o nome da candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, em evento público.