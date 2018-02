Lewandowski é eleito presidente do STF O ministro Ricardo Lewandowski foi eleito na tarde desta quarta-feira, 13, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele já está exercendo interinamente o cargo desde o início do mês, quando o então presidente Joaquim Barbosa aposentou-se. A eleição de Lewandowski é apenas protocolar. Pelas regras internas do STF, o tribunal deve ser presidido pelo integrante mais antigo que ainda não ocupou o posto. Como vice, foi eleita a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha. A posse está prevista para setembro.