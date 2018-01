Lewandowski defende maior celeridade no combate à corrupção

Florianópolis - Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa é uma das principais metas do Judiciário para os próximos anos. No VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 10 e 11 de novembro, em Florianópolis, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, enfatizou a importância de dar celeridade a esses processos como uma maneira da Justiça brasileira reaver a confiança dos cidadãos.

Aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas Justiças Federal, Estadual e Militar, a meta número quatro do programa de diretrizes proposto pelo Conselho Nacional de Justiça aos magistrados em todo o Brasil entra em vigor a partir de 2015. "Esses são males que, infelizmente, ainda assolam o País e impedem a correta e justa distribuição de renda e, de certa maneira, atrasa o nosso ingresso definitivo no concerto dos países democráticos e civilizados", declarou Lewandowski.

Dentre os tipos penais abrangidos pela meta estão o peculato, a concussão, a corrupção ativa e passiva, descaminho e contrabando. No planejamento judiciário previsto para 2014, o combate aos crimes contra administração tinha como meta julgar 100% dos processos distribuídos até o final de 2011 e 50% das ações em 2012 na Justiça Federal e no STJ, sendo que o objetivo foi cumprido em 81,6% dos processos até 2011 e já superou a expectativa das ações ingressadas no ano seguinte.

Fazem parte das metas nacionais programadas para a Justiça Federal em 2015, também, julgar quantidade maior de processos do que os distribuídos no ano corrente, julgar processos antigos (distribuídos até 2010), aumentar o percentual de casos encerrados por conciliação em relação ao ano anterior e impulsionar processos de execução.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro ponto aprovado pelo STJ e pelas Justiças Estadual, Federal e do Trabalho, é priorizar o julgamento das ações coletivas. "Temos hoje conflitos de massa. Nós precisamos dar uma solução coletiva e, com uma única decisão, resolvermos uma situação complexa e que pode levar a uma pacificação social, se não geral, pelo menos a um determinado setor da sociedade", disse o presidente do STF. De maneira geral, a intenção é identificar e julgar, até o final de 2015, as ações de 1º grau distribuídas até 31/12/2012 e em 2o grau as ações distribuídas até o final de 2013.

Por fim, ao se referir à meta de priorizar o julgamento de processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos, que abrangem, por exemplo, ações contra empresas de telefonia e de planos de saúde, Ricardo Lewandowski foi enfático. "Devemos impedir que os grandes litigantes prossigam com esta ação, muitas vezes nefasta, de abarrotar os caminhos da Justiça e também tomarmos decisões que impeçam que as ações se repitam indefinidamente", declarou o ministro.

Volume. O grande volume de processos que chegam à Justiça é motivo de preocupação para os juristas. Ao todo, são mais de 95 milhões de ações a serem julgadas pelos cerca de 16,5 mil juízes em todo o país. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, na média, a conta representa quase 1,5 mil decisões por ano para cada magistrado.

"Isso é um esforço sobrehumano, que começa a afetar a saúde e o bem-estar dos servidores, o que motivou a diretriz que preza pelo zelo das condições de saúde e qualidade de vida e trabalho do magistrado e dos servidores", comentou Ricardo Lewandowski

No fechamento do encontro, embora tenha apresentado apenas metas gerais, que serão devidamente aprofundadas pelo CNJ, o ministro enfatizou que as diretrizes tem como base objetivos "factíveis, não ideais, porque não vivemos fora da realidade".

Entre os representantes dos 91 tribunais brasileiros que participaram do evento, a sensação de que o planejamento estratégico proposto pode trazer reais avanços à Justiça brasileira foi sintetizada por Lewandowski. "(O encontro) representou um passo decisivo para que nós possamos considerar a magistratura como sendo um poder único, nacional, e nos apartarmos das divisões históricas que, infelizmente, impediam o nosso progresso", encerrou o presidente do STF.