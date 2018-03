Levy se reúne com Temer e líderes da base para discutir MP do ajuste

Brasília - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, chegou nesta tarde ao gabinete da Vice-Presidência no Palácio do Planalto, onde se reúne com o vice-presidente Michel Temer e líderes da base aliada para discutir a medida provisória (MP) 664, que torna mais rígidas as normas para o pagamento da pensão por morte.

Além de Levy, participam da audiência os ministros da Previdência Social, Carlos Gabas; da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha; e das Comunicações, Ricardo Berzoini.

Mais cedo, pela manhã, a presidente Dilma Rousseff discutiu com auxiliares a estratégia do Palácio do Planalto para garantir a aprovação plena das MPs 664 e 665.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Todos esperam a continuidade das votações nesta semana (na Câmara) e posteriormente as votações do Senado", disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. O ministro relatou ainda que Dilma ficou "agradecida" aos parlamentares e ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pelo resultado das sessões.

Segundo um auxiliar da presidente ouvido pelo Broadcast Político, o governo vai aguardar a aprovação das medidas do ajuste fiscal para definir o tamanho do contingenciamento orçamentário. Temer já avisou na semana passada que "se não houver um ajuste, o contingenciamento será muito radical".