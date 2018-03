Levy diz que clima de Fla-Flu com Barbosa 'não cola'

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, garantiu que não existem divergências entre ele seu colega do Planejamento, Nelson Barbosa. "Não existe isso. Usando ainda uma expressão futebolísticas tentar criar um clima de Fla-Flu não cola", disse ao chegar no ministério da Fazenda.

Nesta quarta-feira, 27, Barbosa disse que a única diferença entre ambos era que Levy torcia para o Botafogo e Barbosa para o Vasco. "Tirando isso, estamos trabalhando conjuntamente para recuperar o crescimento mais rápido possível", afirmou.

Levy atendeu os jornalistas quando foi abordado na entrada do ministério, mas pediu para representantes da imprensa que não o interrogassem mais na portaria.

Gripe. Suspeitas de um clima ruim entre os ministros da Fazenda e do Planejamento surgiram na semana passada, durante a coletiva para o anúncio do contingenciamento no Orçamento (de cerca de R$ 70 bilhões). Barbosa anunciou os cortes de gastos a serem feitos nas folhas de cada ministério, mas o que chamou atenção no evento foi a cadeira vazia, reservada para Joaquim Levy.

Na segunda-feira, 25, em outra coletiva, Levy considerou adequados os cortes no Orçamento e tossiu, fazendo uma brincadeira sobre o motivo alegado de sua ausência: gripe.

Na mesma coletiva, o ministro Aloizio Mercadante complementou, dizendo que Barbosa também estava com gripe, mas não a mesma de Levy. Na ocasião, a assessoria do ministro do Planejamento informou que Barbosa estaria com um problema de coluna, sendo necessário que ele fosse hospitalizado e medicado.

O episódio afetou o humor do mercado e influenciou oscilações na Bolsa e no dólar, que chegou a bater R$ 3,18 nessa quarta-feira, 27, com temores sobre as divergências na equipe econômica. A própria presidente decidiu intervir e afirmou, nessa quarta, que não há divergências entre os ministros.

Previdência. Levy salientou que as principais empresas do País alegam que não conseguem pagar sua parte da contribuição para a Previdência, por isso este é um tema que deve ser mais debatido. "As pensões e aposentadorias são um tema muito importante e são em grande volume. Por isso, é preciso fazer muita conta", afirmou ao chegar ao Ministério da Fazenda.

Segundo o ministro, o Senado é sensível a essa questão posta pelas companhias. "Se hoje, com o que tem, as empresas não conseguem pagar, imagina se você aumenta o custo da Previdência?", considerou.

Para Levy, esse é um assunto que precisa ser discutido com toda a sociedade para que seja garantido um equilíbrio . "Como o Congresso tem dado acolhida e as principais lideranças empresarias sentem que não conseguem pagar, fica a pergunta se o Congresso entende que haveria espaço para mais despesas para a Previdência Social", disse.

O ministro lembrou que há uma comissão estudando o fator previdenciário e que a questão depois vai para um grupo quadripartite. "Eu acho que esse grupo é o ambiente natural para chegar a uma conclusão e ao encaminhamento desse tema", afirmou.