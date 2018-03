Levy é internado na véspera de embarque mas viaja para os EUA

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi internado ontem à noite no Hospital do Coração, em Brasília, com quadro de embolia pulmonar leve. Ele teve alta e deixou o hospital na madrugada demonstrando bom humor. Segundo sua assessoria, Levy embarcará ainda este sábado com a presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos.

O ministro já havia se sentido mal anteontem, quando fez exames no mesmo hospital, em sigilo. Levy tem uma extensa agenda de reuniões com empresários para apresentar o programa de concessões na área de infraestrutura do governo. Segundo a assesoria de imprensa do ministro, ele estará em Nova York no domingo.