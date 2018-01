Levy é confirmado para Ministério da Fazenda

Os novos ministros já estão no Planalto com a presidente Dilma e, às 16h, darão uma entrevista coletiva respondendo a seis perguntas. A nota não informa o nome do secretário do Tesouro e de outros integrantes da futura equipe econômica.

Embora assessores da presidente tenham informado que o anúncio só seria às 16h, os jornalistas foram surpreendidos com a chegada de Traumann no salão Leste do Planalto. Imediatamente, ele começou a ler a nota de forma rápida e deixou o local.