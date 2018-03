Levy diz que fator previdenciário 'não acabou'

São Paulo - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse nesta quinta-feira, 14, durante rápida entrevista após participar do Global Summity Women, em São Paulo, que o fator previdenciário não acabou. O ministro fez esta afirmação ao ser perguntado sobre a votação na Câmara na quarta, em que os deputados acabaram por flexibilizar o mecanismo e facilitar a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros.

“O fator previdenciário não acabou. Como disse muito bem (o vice-presidente Michel) Temer, este é um tema que a presidente (Dilma) já havia posto, como outros temas relativos ao trabalho e à atividade sociais, para ser discutido”, disse Levy.

No entanto, o ministro disse que é preciso tomar cuidados com projetos que, quando forem votados, criem a necessidade de mais impostos. “A presidente criou uma comissão com todas as instituições sindicais no dia 1º de maio para tratar todas as questões importantes para o trabalhador, inclusive as diferentes maneiras de se ter acesso à aposentadoria. Uma das quais tem funcionado muito bem no Brasil nos últimos anos é você modular, através de um fator previdenciário. Para mudar isso, tem que ser com bastante estudo”, disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com Levy, as possíveis mudanças precisam ser discutidas em profundidade, olhando os números e o impacto para as contas públicas. Ele se recusou a comentar sobre possíveis estimativas de impacto e lembrou que o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. “Nós temos um sistema bicameral e, neste sistema, o Senado revê as medidas, exatamente para ver se há uma necessidade de ter equilíbrio ou não. Acho que não devemos nos pronunciar antes do Senado também fazer a avaliação dele”, explicou.

Ajuste. O ministro também falou sobre o ajuste fiscal, que colocará o País de volta no caminho do crescimento e do emprego, e disse que será tão rápido quanto se complete a votação das medidas provisórias no Congresso.

"Nós podemos superar o período de crescimento lento, até negativo em alguns trimestres, mas isso depende de vários fatores, da velocidade que algumas medidas serão votadas no Congresso, da sua integridade", comentou.

Segundo ele, os empresários precisam de tempo para tomar decisões, mas, na medida em que enxergarem que o governo está entregando o que prometeu, vão voltar a investir. "As pessoas querem saber qual é o novo cenário, se é sólido, se o risco macroeconômico começou a diminuir. Muito provavelmente 2016 será um ano de crescimento", acrescentou.

Ele disse também que o resultado será do ajuste será tão rápido quanto “a gente estabeleça as receitas necessárias para as contas públicas terem equilíbrio e outras medidas que possam dar as garantias para o Brasil se tornar equilibrado”.