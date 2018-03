Levy diz que é preciso ter 'metas ambiciosas' para aumentar comércio com os EUA

WASHINGTON - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse nesta terça-feira, 30, que é preciso que Brasil e Estados Unidos tenham metas ambiciosas para aumentar o comércio e investimento entre os dois países. Em uma rápida apresentação em um seminário, o ministro falou que o objetivo do governo brasileiro é retomar o crescimento e trabalhar para o desenvolvimento econômico.

"Vemos com muito otimismo e confiança o crescimento do comércio e investimento e do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos", disse Levy. A administração de Barack Obama tem sido aberta em discutir interesses do Brasil, ressaltou o ministro.

Os EUA investem muito no Brasil, mas o Brasil também se tornou um investidor importante na economia norte-americana nos últimos anos, ressaltou Levy, destacando que os dois governos têm discutido formas de ampliar esses investimentos, além de ampliar a cooperação em outros campos, como ciência e tecnologia. "O Brasil tem uma indústria eficiente, diversificada e competitiva."

Levy fez uma rápida apresentação em um seminário da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, organizado para discutir a parceria entre o Brasil e os EUA. O evento será encerrado no final da tarde pela presidente Dilma Rousseff, que em seguida embarca para São Francisco. Após a apresentação, Levy se juntou à comitiva de Dilma, que tem reunião de trabalho com Obama na Casa Branca e em seguida um almoço no Departamento de Estado oferecido pelo vice-presidente dos EUA, Joe Biden.