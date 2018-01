Levy disse não ter plano B para ajuste fiscal, diz Lindberg Farias O senador Lindberg Farias (PT-RJ) afirmou nesta quinta-feira, 17, que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse "não ter um plano B para o ajuste fiscal". Segundo ele, o ministro ressaltou que as medidas apresentadas pelo governo na última segunda-feira são as únicas alternativas do governo para zerar o déficit de R$ 30,5 bilhões e um primário de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB).